Из-за двух ДТП на Гвардейской Ростов в районе вокзала замер
Два ДТП на Гвардейской площади в Ростове парализовали движение по улице Красноармейской в направлении вокзала. Как сообщает сервис Яндекс. Пробки, машины едут со скоростью 5 километров в час. Затор растянулся больше чем на полтора километра.
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