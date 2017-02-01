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ПРОИСШЕСТВИЯ

Из-за двух ДТП на Гвардейской Ростов в районе вокзала замер

10:41 Среда, 01.02.2017

Два ДТП на Гвардейской площади в Ростове парализовали движение по улице Красноармейской в направлении вокзала. Как сообщает сервис Яндекс. Пробки, машины едут со скоростью 5 километров в час. Затор растянулся больше чем на полтора километра.

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