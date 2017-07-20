Из-за гибели крановщика на директора ООО «Росремстрой» завели дело
В Ростове-на-Дону погиб крановщик. В связи с этим за нарушения при обеспечении безопасности сотрудников в отношении директора ООО «Росремстрой» возбудили уголовное дело.
Как сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте, трагедия произошла зимой 2016 года. Разрушилась опора, и её части деформировали кабину самоходного автокрана. В результате 57-летний мужчина от полученных травм скончался на месте. В настоящее время по данному факту идет следствие.
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