Из-за гололедицы на донской трассе произошло массовое ДТП
Гололедица стала сегодня причиной аварии с участием сразу нескольких автомобилей на трассе М-4 «Дон». Как сообщили очевидцы, ЧП произошло в районе Шахт. Тем временем, по данным Ростовского гидрометцентра, температура воздуха в донской регионе в ближайшие сутки будет понижаться. Завтра столбик термометра покажет примерно минус 7 градусов. Морозная погода сохранится до выходных. В субботу возможен снег.
«Сказать, что на Крещение будут морозы, не могу, но похолодание ожидается. Днем температура достигнет отрицательных значений. 19 января практически не будет разницы между ночной температурой и дневной», — прокомментировала начальник Ростовского гидрометцентра Наталья Самолётова.
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Власти скрывают!!! Я был сегодня где то в 8:51есть фото в районе стройки эстакады аэропорта под Новочеркасском там была самая страшная авария жаль нет видеорегистратора но фотки есть я проехал три не слабые аварии где-то за 3 км до этого места где была страшная авария 99 зеленой и автобуса! Меня там сильно занесло хотя я ехал где то 40 км меньше ну уже на трассе никак я думал кирдык но Бог спас! Дальше я видел ещё и американца который ударил эвакуатор вообщем 5 дтп а я мог быть шестым ну все дело знаете в чем друзья? Этот отрезок трассы никто не посыпал сразу за Новочеком все было посыпано!!! Мораль того что из за халатности властей пострадали много людей и физически и морально!!!