Из-за гололедицы на донской трассе произошло массовое ДТП

Гололедица стала сегодня причиной аварии с участием сразу нескольких автомобилей на трассе М-4 «Дон». Как сообщили очевидцы, ЧП произошло в районе Шахт. Тем временем, по данным Ростовского гидрометцентра, температура воздуха в донской регионе в ближайшие сутки будет понижаться. Завтра столбик термометра покажет примерно минус 7 градусов. Морозная погода сохранится до выходных. В субботу возможен снег.

«Сказать, что на Крещение будут морозы, не могу, но похолодание ожидается. Днем температура достигнет отрицательных значений. 19 января практически не будет разницы между ночной температурой и дневной», — прокомментировала начальник Ростовского гидрометцентра Наталья Самолётова.