Из-за коммунальной аварии сотни ростовчан остались без водоснабжения
Прорыв трубы диаметром 1000 мм произошел сегодня около 3 часов утра по адресу: Вятская, 38. Без водоснабжения остались многоквартирные дома по ул. Штахановского, Вятской и часть домовладений садоводческих товариществ Первомайского района (население – 1600 человек).
Работы по устранению аварийной ситуации ведут 2 аварийные бригады АО «Ростовводоканал» в составе 6 человек, 3 ед. техники.
Восстановление водоснабжения планируется завершить до 21 часа сегодняшнего дня.
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