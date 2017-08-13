Из-за коммунальной аварии сотни ростовчан остались без водоснабжения

Прорыв трубы диаметром 1000 мм произошел сегодня около 3 часов утра по адресу: Вятская, 38. Без водоснабжения остались многоквартирные дома по ул. Штахановского, Вятской и часть домовладений садоводческих товариществ Первомайского района (население – 1600 человек).

Работы по устранению аварийной ситуации ведут 2 аварийные бригады АО «Ростовводоканал» в составе 6 человек, 3 ед. техники.

Восстановление водоснабжения планируется завершить до 21 часа сегодняшнего дня.