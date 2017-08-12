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ПРОИСШЕСТВИЯ

Из-за крупного пожара в центре Ростова перекрыто несколько улиц, в том числе набережная

18:45 Суббота, 12.08.2017


16 единиц техники МЧС и 40 человек личного состава продолжают бороться с пламенем, охватившим здание по адресу: Богатяновский спуск, 3а. Из-за этого крупного пожара на нескольких близлежащих улицах ограничено движение машин: проехать нельзя по Седова, Богатяновскому спуску и Береговой (набережная Дона). В 18 часов 40 минут поступила информация о локализации пожара. Пламя больше не распространяется, но его продолжают тушить.

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