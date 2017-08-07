Из-за очага АЧС в Веселовском районе создана ветеринарная спецкомиссия
Специалисты управления ветеринарии по Ростовской области создали специальную комиссию по факту обнаружения африканской чумы свиней в Веселовском районе. Сейчас ветврачи разрабатывают план действий, чтобы не допустить распространения инфекции.
Очаг африканской чумы свиней обнаружен на территории заброшенного скотомогильника. Как сообщает федеральный Россельхознадзор, геном вируса АЧС выделен от туш свиней. Сейчас в пунктах работают специалисты государственных ветеринарных служб.
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