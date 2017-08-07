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ПРОИСШЕСТВИЯ

Из-за очага АЧС в Веселовском районе создана ветеринарная спецкомиссия

18:59 Понедельник, 07.08.2017

Специалисты управления ветеринарии по Ростовской области создали специальную комиссию по факту обнаружения африканской чумы свиней в Веселовском районе. Сейчас ветврачи разрабатывают план действий, чтобы не допустить распространения инфекции.

Очаг африканской чумы свиней обнаружен на территории заброшенного скотомогильника. Как сообщает федеральный Россельхознадзор, геном вируса АЧС выделен от туш свиней. Сейчас в пунктах работают специалисты государственных ветеринарных служб.

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