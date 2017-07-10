Из-за ремонта дорог на подъездах к Ростову образовались километровые заторы

Жители Новочеркасска вынуждены стоять в многокилометровых пробках, чтобы попасть в Ростов-на-Дону. Движение на трассе М-4 от нового аэропорта и до поселка Рассвет практически парализовано. По данным сервиса «Яндекс.Карты», на этом участке машины движутся со скоростью 10 километров в час.

Пробка и на старой дороге из Новочеркасска — около трёх километров от поселка Опытный до Реконструктора. Там скорость движения не превышает семи километров в час.

Не лучше ситуация и на южных подъездах к Ростову — постоять придется как на батайском, так и на азовском въездах. По данным Яндекса, причина заторов — ремонтные работы и многочисленные аварии.