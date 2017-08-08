Из-за жары экстренные службы Ростова работают в режиме повышенной готовности

В связи с установившейся в донской столице жаркой погодой, администрация Ростова распорядилась о том, чтобы экстренные служба города работали в режиме повышенной готовности. В регионе сохраняются высокая температура — до 42 градусов тепла. Возможно возникновение ландшафтных и лесных пожаров, а также возгораний на объектах экономики, расположенных в пожароопасной зоне. В связи с этим экстренные службы просят жителей Дона быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, особенно на природе.

При необходимости звонить по телефону 112.