Из-за жары экстренные службы Ростова работают в режиме повышенной готовности
В связи с установившейся в донской столице жаркой погодой, администрация Ростова распорядилась о том, чтобы экстренные служба города работали в режиме повышенной готовности. В регионе сохраняются высокая температура — до 42 градусов тепла. Возможно возникновение ландшафтных и лесных пожаров, а также возгораний на объектах экономики, расположенных в пожароопасной зоне. В связи с этим экстренные службы просят жителей Дона быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, особенно на природе.
При необходимости звонить по телефону 112.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.