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ПРОИСШЕСТВИЯ

К розыску похищенного на Дону ребенка привлечены следователи СКФО и ЮФО

18:48 Понедельник, 08.05.2017

Председатель Следственного комитета России поручил подключить к расследованию похищения 3-летнего мальчика в Ростовской области наиболее опытных следователей центрального аппарата ведомства по ЮФО и СКФО.

Напомним, малыша забрали неизвестные мужчина и женщина, это произошло 7 мая примерно в 12 часов 30 минут на улице Ленина в Морозовске. Вместе с ребенком подозреваемые скрылись на автомобиле.

Добавим, как сообщает сайт Следственного комитета Российской Федерации, машина похитителей ехала по автодороге А260 «Морозовск-Волгоград». В связи с этим изымаются записи видеорегистраторов у водителей автотранспортных средств, передвигающихся по трассе примерно с 12 часов 30 минут до 16 часов.

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