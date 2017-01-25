Канал незаконной реализации черной икры пресекли в Ростове
Донские полицейские пресекли канал незаконной реализации черной икры. По данным следствия, продажей занимался 49-летний ростовчанин. В ходе обыска обнаружены 50 килограммов икры, более 300 пустых банок с этикетками известного бренда. Также установлено, что икру ростовчанин покупал у браконьеров на территории Дальнего Востока. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.
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