Канал незаконной реализации черной икры пресекли в Ростове

Донские полицейские пресекли канал незаконной реализации черной икры. По данным следствия, продажей занимался 49-летний ростовчанин. В ходе обыска обнаружены 50 килограммов икры, более 300 пустых банок с этикетками известного бренда. Также установлено, что икру ростовчанин покупал у браконьеров на территории Дальнего Востока. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.