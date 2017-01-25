Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Канал незаконной реализации черной икры пресекли в Ростове

21:21 Среда, 25.01.2017

Донские полицейские пресекли канал незаконной реализации черной икры. По данным следствия, продажей занимался 49-летний ростовчанин. В ходе обыска обнаружены 50 килограммов икры, более 300 пустых банок с этикетками известного бренда. Также установлено, что икру ростовчанин покупал у браконьеров на территории Дальнего Востока. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Еще темы рубрики

25 января 2017
Канал незаконной реализации черной икры пресекли в Ростове
25 января 2017
В Ростове ограбили ломбард
25 января 2017
В Ростове задержали автомошенников
25 января 2017
На Дону разыскивают пропавшую без вести девушку-подростка

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.