Кошмар на ростовской улице вязов: насекомые с Дальнего Востока уничтожают деревья

На Аллее роз в Ростове-на-Дону буквально за ночь исчезли листья на старых вязах. Специалисты Россельхозцентра обнаружили на ветках крошечную кладку желтых яиц, гусениц, кокон ильмового (вязового) пилильщика-зигзага.

Григорий Заднепровский, начальник отдела защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр Ростовской област: «Его ареал обитания Дальний Восток. Может быть на поезде приехал, может прилетел на самолете с саженцем у кого-то в багаже. Первый раз он был зарегистрирован в 2008 году».

Не исключено, предполагают ученые, что пилильщик попал в Ростовскую область с Востока Украины, где его обнаружили 11 лет назад. Благодаря погоде 2017 год стал для вредителя особенно благоприятным. Насекомое очень активно размножается, оставляя за лето около 60 детенышей, которые могут съесть листья на десятках деревьев.

Николай Новиков, ученый-энтофитопатолог: «Оно летает весь сезон и активно размножается. Считается критическим 10-процентное поражение деревьев, а тут мы видим до 50 процентов. От листьев, остаются одни жилки».

Для людей и животных, по словам ученых, сам пилильщик опасности не представляет, а вот для деревьев, он крайне опасен. Как избавится от незваного гостя ученые пока не определились. Но вмешаться в ситуацию придется, потому что в природе у пилильщика естественных врагов нет.