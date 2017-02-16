Красносулинский предприниматель уничтожил полцентнера сосисок и пельменей

Инспекторы регионального Россельхознадзора обнаружили в одном из продуктовых магазинов Красносулинского района 52 кг мясных продуктов без сопроводительных документов. В ассортименте сомнительных продуктов были сосиски, пельмени, шашлык, чахохбили и полуфабрикаты из курицы.

«Ветеринарные сопроводительные документы характеризуют территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние продукции, а также эпизоотическое благополучие места ее выхода. Отсутствие данных документов на продукцию является грубым нарушением ветеринарного законодательства», — рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия.

Предприниматель был вынужден уничтожить продукцию. Кроме того, ему выписан штраф в 23 тысячи рублей.