Крупный пожар на Богатяновском спуске потушен, пострадавших нет

Крупный пожар в центре Ростова был полностью ликвидирован спустя несколько часов после возгорания. Как сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области, нежилое здание по адресу: Богатяновский спуск, 3а вспыхнуло около 17 часов. Возгоранию был присвоен повышенный, 3-й ранг сложности. Площадь, охваченная пламенем, составляла 1200 кв.м. Локализовали пожар спустя час, а полностью потушили — почти через два часа.

По информации МЧС, погибших, пострадавших нет. На месте ЧП для тушения пожара от МЧС привлекались 16 единиц техники и 40 человек личного состава.