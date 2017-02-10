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ПРОИСШЕСТВИЯ

Кубанские полицейские задержали дончанина с крупной партией ‘синтетики’

22:45 Пятница, 10.02.2017

Дончанина с партией синтетических наркотиков задержали кубанские полицейские. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главное Управление МВД по Краснодарскому краю, курьера остановили на посту ДПС «Кущевский». При досмотре правоохранители обнаружили полтора килограмма запрещенных веществ. Мужчине грозит до 20-ти лет лишения свободы.

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