Ландшафтный пожар между хутором Ленина и Батайском потушен
Ландшафтный пожар между хутором Ленина и Батайском потушен. Как рассказали в главном управлении МЧС региона, с огнем боролись почти сутки. Сухая трава и камыш загорелись накануне вечером. Около часу ночи пламя было ликвидировано. Однако сегодня вспыхнуло вновь. Справиться с огнем мешал сильный ветер. На месте работали два десятка пожарных, 3 автоцистерны и вертолет, он совершил 43 сброса воды.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.