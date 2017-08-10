Ландшафтный пожар между хутором Ленина и Батайском потушен. Как рассказали в главном управлении МЧС региона, с огнем боролись почти сутки. Сухая трава и камыш загорелись накануне вечером. Около часу ночи пламя было ликвидировано. Однако сегодня вспыхнуло вновь. Справиться с огнем мешал сильный ветер. На месте работали два десятка пожарных, 3 автоцистерны и вертолет, он совершил 43 сброса воды.