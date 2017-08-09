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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ландшафтный пожар: в Аксайском районе горит трава и камыш

21:09 Среда, 09.08.2017

В Аксайском районе между хутором Ленина и Батайском горит сухая трава и камыш. Линия возгорания составляет около 2 км. На месте возгорания работают 4 машины и 18 пожарных, сообщили в пресс-службе донского МЧС.

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