Ландшафтный пожар: в Аксайском районе горит трава и камыш
В Аксайском районе между хутором Ленина и Батайском горит сухая трава и камыш. Линия возгорания составляет около 2 км. На месте возгорания работают 4 машины и 18 пожарных, сообщили в пресс-службе донского МЧС.
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