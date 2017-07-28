Ландшафтный пожар в Облиевском районе локализован
Ландшафтный пожар в Облиевском районе локализован на площади 14 гектаров. Об этом сообщают в Департаменте лесного хозяйства по Южному федеральному округу. В ведовстве уточнили, что огонь затронул непокрытую лесом территорию, так называемые горельники. Угрозы насаленным пунктам нету.
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