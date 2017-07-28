Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ландшафтный пожар в Облиевском районе локализован

20:14 Пятница, 28.07.2017

Ландшафтный пожар в Облиевском районе локализован на площади 14 гектаров. Об этом сообщают в Департаменте лесного хозяйства по Южному федеральному округу. В ведовстве уточнили, что огонь затронул непокрытую лесом территорию, так называемые горельники. Угрозы насаленным пунктам нету.

Еще темы рубрики

28 июля 2017
Ландшафтный пожар в Облиевском районе локализован
28 июля 2017
В Шахтах из-за аварии на водоводе ввели режим ЧС
28 июля 2017
Ливень и шквалистый ветер: на Дону объявлено штормовое предупреждение
28 июля 2017
Ростовские синоптики: к выходным на Дону станет прохладней

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.