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ПРОИСШЕСТВИЯ

Ландшафтный пожар в Обливском районе ликвидирован

0:25 Суббота, 29.07.2017

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Ландшафтный пожар в Обливском районе ликвидирован, сообщается на сайте донского МЧС. В тушении участвовали пожарные, спасатели и добровольцы. В 19 часов 21 минуту огонь удалось локализовать, а спустя час полностью ликвидировать.

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