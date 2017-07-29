Ландшафтный пожар в Обливском районе ликвидирован, сообщается на сайте донского МЧС. В тушении участвовали пожарные, спасатели и добровольцы. В 19 часов 21 минуту огонь удалось локализовать, а спустя час полностью ликвидировать.