Ландшафтный пожар в Обливском районе локализован на площади 14 гектаров. Об этом сообщают в Департаменте лесного хозяйства по Южному федеральному округу. В ведомстве уточнили, что огонь затронул непокрытую лесом территорию, так называемые горельники. Угрозы населенным пунктам нету.