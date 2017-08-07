Лесной пожар в Сальском лесничестве локализован
Лесной пожар, зафиксированный в Сальском районе еще утром, локализован на площади 16,4 га. Огонь больше не распространяется. Как сообщили «Дон-ТР» в департаменте лесного хозяйства по ЮФО, на месте ЧП еще работают специалисты — пожарные поливают землю и деревья вокруг.
Если вы обнаружили лесной пожар или задымление, необходимо срочно сообщать об этом по телефону прямой линии: 8 800 100 94 00. Каждая минута может спасти десятки га зеленых легких Ростовской области.
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