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ПРОИСШЕСТВИЯ

Лесной пожар в Сальском лесничестве локализован

20:53 Понедельник, 07.08.2017

Лесной пожар, зафиксированный в Сальском районе еще утром, локализован на площади 16,4 га. Огонь больше не распространяется. Как сообщили «Дон-ТР» в департаменте лесного хозяйства по ЮФО, на месте ЧП еще работают специалисты — пожарные поливают землю и деревья вокруг.

Если вы обнаружили лесной пожар или задымление, необходимо срочно сообщать об этом по телефону прямой линии: 8 800 100 94 00. Каждая минута может спасти десятки га зеленых легких Ростовской области.

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