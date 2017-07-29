Маршрутка «Ростов-Шахты» попала в ДТП, один человек в больнице

Вечером 29 июля на М-4 «Дон» водитель маршрутного такси сообщением «Ростов-Шахты», по предварительной информации пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области , не справился с управлением и врезался в дорожную установку «Ортеко». По проверяющимся сведениям, на момент ДТП в салоне находилось 9 человек. Один из пассажиров пострадал и был доставлен в больницу. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства произошедшего выясняются, подчеркнули в ведомстве.