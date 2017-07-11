Массовое ДТП под Новочеркасском спровоцировал водитель грузовика
Массовое ДТП под Новочеркасском произошло по вине водителя грузовика Mercedes, таковы предварительные данные областного МВД. По информации правоохранителей, он нарушил скоростной режим.
По уточненной информации, на выезде из Новочеркасска столкнулись 8 автомобилей. Один человек пострадал. На месте аварии работают сотрудники ДПС. Проводится проверка.
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