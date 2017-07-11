Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

Массовое ДТП под Новочеркасском спровоцировал водитель грузовика

19:53 Вторник, 11.07.2017


Массовое ДТП под Новочеркасском произошло по вине водителя грузовика Mercedes, таковы предварительные данные областного МВД. По информации правоохранителей, он нарушил скоростной режим.

По уточненной информации, на выезде из Новочеркасска столкнулись 8 автомобилей. Один человек пострадал. На месте аварии работают сотрудники ДПС. Проводится проверка.

Еще темы рубрики

11 июля 2017
СК возбудил уголовное дело по факту убийства на трассе «Ростов-Таганрог»
K7t17h9gFDo2
11 июля 2017
Полицейского, которого подозревают в убийстве на трассе «Ростов-Таганрог», уволили из органов. ВИДЕО ЗАДЕРЖАНИЯ
11 июля 2017
Суд по делу об обманутых дольщиках ЖК «Европейский»: Давида Исраеляна оставили в СИЗО
K7t17h9gFDo2
11 июля 2017
Убийство на трассе «Ростов-Таганрог»: выяснились новые подробности

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.