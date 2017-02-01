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ПРОИСШЕСТВИЯ

Массовое ДТП с участием восьми машин произошло на донской трассе

14:48 Среда, 01.02.2017

Крупное ДТП с участием восьми машин. Массовая авария произошла сегодня утром на трассе М-4 «Дон» недалеко от посёлка Рассвет. По предварительным данным, сначала один за другим столкнулись пять автомобилей. Затем на параллельной полосе движения — еще три. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, в ДТП никто не пострадал, все машины получили механические повреждения.

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