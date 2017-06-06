Массовое отравление шаурмой в Новочеркасске: следком возбудил уголовное дело

В инфекционную больницу Новочеркасска за сутки с 5 по 6 июня с отравлением средней тяжести было госпитализировано 22 человека. Как выяснилось позже, все они ели шаурму, купленную в одной из торговых точек города. Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области по данному факту возбудило уголовное дело по статье «Производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

По данным следствия, среди пострадавших есть два ребенка. Сейчас следователи, полицейские и специалисты регионального управления Роспотребнадзора устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к обороту опасной продукции. Расследование уголовного дела продолжается, подчеркнули в ведомстве.