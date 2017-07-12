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ПРОИСШЕСТВИЯ

МЧС: чрезвычайная пожароопасность на юге Ростовской области сохраняется

14:47 Среда, 12.07.2017

С 13 по 15 июля местами в южных (Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский) и юго-восточных (Заветнинский, Ремонтненский) районах Ростовской области сохранится высокий риск пожароопасности. Об этом сообщает пресс-центр главного управления МЧС России по Ростовской области.

В ведомстве предупреждают: в период особого противопожарного режима штрафные санкции для нарушителей правил пожарной безопасности расширены вдвое.

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