МЧС: чрезвычайная пожароопасность на юге Ростовской области сохраняется

С 13 по 15 июля местами в южных (Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский) и юго-восточных (Заветнинский, Ремонтненский) районах Ростовской области сохранится высокий риск пожароопасности. Об этом сообщает пресс-центр главного управления МЧС России по Ростовской области.

В ведомстве предупреждают: в период особого противопожарного режима штрафные санкции для нарушителей правил пожарной безопасности расширены вдвое.