МЧС: крупный пожар в районе Ростовского моря локализован

Крупный пожар в донской столице в районе Ростовского моря удалось локализовать с помощью авиации. На месте работает вертолет МИ-8. Об этом «Дон-ТР» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. По данным ведомства, горит свалка возле садового товарищества «Ростсельмашевец».