МЧС: крупный пожар в районе Ростовского моря локализован
Крупный пожар в донской столице в районе Ростовского моря удалось локализовать с помощью авиации. На месте работает вертолет МИ-8. Об этом «Дон-ТР» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. По данным ведомства, горит свалка возле садового товарищества «Ростсельмашевец».
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Как он локализован? Сейчас 16:56 ,вертолёты продолжают тягать воду, более 13 рейсов насчитал. Горит,горит и продолжает гореть!