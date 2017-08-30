Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

МЧС: крупный пожар в районе Ростовского моря локализован

16:42 Среда, 30.08.2017

Крупный пожар в донской столице в районе Ростовского моря удалось локализовать с помощью авиации. На месте работает вертолет МИ-8. Об этом «Дон-ТР» сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. По данным ведомства, горит свалка возле садового товарищества «Ростсельмашевец».

Еще темы рубрики

30 августа 2017
МЧС: крупный пожар в районе Ростовского моря локализован
30 августа 2017
В районе Ростовского моря горит свалка, к тушению собираются привлечь вертолет
30 августа 2017
Штормовое предупреждение: на Дону ожидаются дожди, грозы и шквалистый ветер
cbb323es-960
29 августа 2017
«Работайте, братья»: свидетеля расправы над дагестанским полицейским Магомедом Нурбагандовым судят в Ростове

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Сергей 30.08.2017

Как он локализован? Сейчас 16:56 ,вертолёты продолжают тягать воду, более 13 рейсов насчитал. Горит,горит и продолжает гореть!