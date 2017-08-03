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ПРОИСШЕСТВИЯ

МЧС: на Дону сохраняется чрезвычайная пожароопасность

12:21 Четверг, 03.08.2017

В региональном МЧС напоминают, что На Дону сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Наиболее сложная ситуация в южных и юго-западных районах Ростовской области. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям не разводить костры на природе, не выжигать сухую растительность и быть предельно внимательными при обращении с огнем.

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