МЧС: на Дону сохраняется чрезвычайная пожароопасность

В региональном МЧС напоминают, что На Дону сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Наиболее сложная ситуация в южных и юго-западных районах Ростовской области. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям не разводить костры на природе, не выжигать сухую растительность и быть предельно внимательными при обращении с огнем.