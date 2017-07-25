МЧС: пожар на Нагибина в Ростове потушен

Несколько часов назад над Ростовом-на-Дону поднялись клубы черного дыма. Их сняли и выложили в Интернет очевидцы. Как оказалось, на проспекте Нагибина на территории бывшего завода «Электроаппарат» произошло возгорание. На одной из открытых площадок предприятия загорелись автомобильные покрышки. Огонь удалось потушить спустя час после вызова пожарных. В результате возгорания никто не пострадал. Подробности рассказали в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.

«На месте работало шесть единиц техники и 20 человек личного состава. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. Причину пожара предстоит выяснить дознавателям Госпожнадзора», — начальник пресс-службы главного управления МЧС России по Ростовской области Марина Абрамченко.