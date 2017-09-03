МЧС: пожар на Стачки в Ростове потушен, есть пострадавший

Вчера, 2 сентября, в Ростове-на-Дону на Стачки, 320 горела баня. По данным областного управления МЧС, информация о ЧП на пульт дежурного поступила в 18 часов 58 минут.

В 19 часов 22 минуты после того, как огонь перекинулся на смежное здание, пожару присвоили второй ранг опасности. В 20 часов 55 минут возгорание удалось локализовать на площади в 350 квадратных метров. В 21 час 55 минут огонь потушили. Есть пострадавший, госпитализирован в БСМП-2. От МЧС на месте работали 35 человек, также было задействовано 13 единиц техники.