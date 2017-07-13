МЧС: пожар в автосервисе на Черевичкина локализован

Пожар в ростовском автосервисе на Черевичкина, 106/2 локализован. Об этом сообщает областное управление МЧС.

Так, по данным ведомства, информация о ЧП на пульт дежурного поступила сегодня, 13 июля, в 7 часов 50 минут. Прибывшие на место происшествия специалисты присвоили пожару повышенный ранг опасности — №2.

В 9 часов 29 минут добились локализации огня. По предварительной информации, огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. Погибших, пострадавших нет. В тушении было задействовано 52 человека и 13 единиц техники.