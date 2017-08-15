МЧС: в Таганроге на Ломоносова ликвидирован крупный пожар

15 августа в Таганроге на улице Ломоносова горело производственное помещение. Как сообщили в областном управлении МЧС, на данный момент пожар уже потушен. Погибших и пострадавших нет. Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе не превышены.

По данным ведомства, огонь охватил площадь в 450 квадратных метров. В 11 часов 40 минут пожару присвоили повышенный уровень опасности — №2. В 12 часов 18 минут возгорание локализовали, а в 13 часов 16 минут удалось ликвидировать открытое горение. В тушении от МЧС участвовало 28 человек, а также было задействовано 14 единиц техники.