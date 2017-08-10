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ПРОИСШЕСТВИЯ

Между хутором Ленина и Батайском вновь бушует ландшафтный пожар

11:54 Четверг, 10.08.2017

Крупный пожар бушует в эти минуты в Ростовской области. Как сообщили в главном управлении МЧС региона, накануне вечером поступило сообщение о загорании травы и камыша между хутором Ленина Аксайского района и Батайском. Фронт пожара составил около двух километров. На месте работали 4 машины и 18 пожарных. Около часа ночи пламя было ликвидировано. Однако сегодня на пульт дежурного вновь поступило сообщение о возгорании на том же месте. Сейчас там работают пожарные. Как отметили в МЧС, жертв и пострадавших нет.

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