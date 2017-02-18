Молодой дончанин украл двух лошадей и почти 40 быков
К полицейским станицы Боковской Ростовской области обратился владелец КФХ с заявлением о краже стада быков и двух лошадей. Сумма ущерба превысила полтора миллиона рублей.
Полицейские вскоре установили и задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний юноша. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, в настоящее время похищенный скот — 38 быков и две лошади — возвращен законному владельцу.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Он находится под стражей, уточнили в ведомстве.
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