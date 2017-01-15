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ПРОИСШЕСТВИЯ

Мошенников, игравших на чувствах доверчивых пенсионеров, задержали в Ростове

14:37 Воскресенье, 15.01.2017

Полицейские Ростова в Октябрьском районе города задержали троих подозреваемых в мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, была установлена причастность этих мужчин к совершению девяти преступлений. Они успели обмануть доверчивых граждан, среди которых были в основном пенсионеры, на сумму около 300 тысяч рублей.

Выйти на след преступников удалось после заявления женщины, которая рассказала полицейским, что малознакомые ей люди обманным путем выманили у нее деньги. Сотрудники угрозыска по подозрению в этом преступлении задержали троих мужчин (31, 39 и 43 лет).

Выяснилось, что подозреваемые звонили случайным людям и сообщали, что их родственники попали в беду. За разрешение сложных ситуаций мужчины требовали деньги. При личной встрече потерпевшие передавали суммы мошенникам, после чего те скрывались.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Они заключены под стражу, уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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