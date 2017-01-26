Мужчина с ружьем в Ростове ограбил микрофинансовую организацию

В Советском районе Ростова на один из офисов микрофинансовой организации напал мужчина с ружьем. Такое сообщение поступило на пульт дежурного от сотрудницы этой организации. На место незамедлительно выехала оперативная группа.

Как установили полицейские, неизвестный мужчина, угрожая предметом, похожим на обрез двуствольного охотничьего ружья, похитил деньги — около 300 рублей. Полицейские оперативно установили и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний ранее судимый за мошенничество и незаконное хранение наркотических средств житель города Батайска. При обыске у него был изъят муляж обреза охотничьего ружья.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.