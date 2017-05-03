МВД: автомобиль с подростками в Ростове не поджигали

Сегодня, 3 мая, в некоторых СМИ появилась новость о том, что в Ростове-на-Дону девочек-подростков подожгли в автомобиле за отказ познакомиться. Однако в полиции сообщили, что эта информация не соответствует действительности.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, несколько подростков решили посидеть в бесхозной машине, у которой отсутствовали боковые стекла, были спущены колеса и не заперты двери.

Ребята стали поджигать спички, одну из которых по неосторожности уронили, произошло возгорание салона. В результате происшествия одна из девочек получила ожоги и была госпитализирована. Сотрудниками полиции опросили очевидцев и участников происшествия, проверка продолжается.