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ПРОИСШЕСТВИЯ

МВД: в Ростовской области задержали банду наркоторговцев

17:18 Среда, 26.07.2017

В Ростовской области задержана преступная группа, участников которой подозревают в торговле наркотиками. По данным донского управления МВД, злоумышленники распространяли запрещенные вещества с помощью закладок и через сеть Интернет.

В ходе расследования подозреваемые указали места, где они оставляли клиентам товар. Во время обыска точек правоохранители нашли и изъяли около 160 граммов наркотиков. Кроме того, в домах у арестованных обнаружили сим-карты, мобильные телефоны, ноутбуки, записные книжки, указывающие на их преступную деятельность. Сейчас в отношении членов банды возбуждены уголовные дела.

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