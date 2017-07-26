МВД: в Ростовской области задержали банду наркоторговцев

В Ростовской области задержана преступная группа, участников которой подозревают в торговле наркотиками. По данным донского управления МВД, злоумышленники распространяли запрещенные вещества с помощью закладок и через сеть Интернет.

В ходе расследования подозреваемые указали места, где они оставляли клиентам товар. Во время обыска точек правоохранители нашли и изъяли около 160 граммов наркотиков. Кроме того, в домах у арестованных обнаружили сим-карты, мобильные телефоны, ноутбуки, записные книжки, указывающие на их преступную деятельность. Сейчас в отношении членов банды возбуждены уголовные дела.