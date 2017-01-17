На Дон вернулась африканская чума свиней
В Ростовской области обнаружена первая в этом году вспышка африканской чумы свиней. Напомним, в конце 2016 года было зафиксировано три случая опасного заболевания в Весёловском и Родионово-Несветайском районах. На этот раз специалисты областной ветлаборатории диагностировали АЧС у пяти павших животных в личном подсобном хозяйстве Целинского района. Сейчас там работает комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
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