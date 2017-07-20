На донской трассе МАЗ протаранил несколько автомобилей, один человек погиб

На Дону МАЗ с грузом протаранил несколько автомобилей, в том числе машину ДПС. Инцидент произошел на 959-м километре автодороги М4 «ДОН». По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. В результате ДТП погиб пассажир ВАЗ 2111, еще 4 человека пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.