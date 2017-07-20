Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

На донской трассе МАЗ протаранил несколько автомобилей, один человек погиб

9:44 Четверг, 20.07.2017

На Дону МАЗ с грузом протаранил несколько автомобилей, в том числе машину ДПС. Инцидент произошел на 959-м километре автодороги М4 «ДОН». По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. В результате ДТП погиб пассажир ВАЗ 2111, еще 4 человека пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС, выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Еще темы рубрики

щерб
20 июля 2017
Донские полицейские разыскивают пропавшую Анну Щербакову
20 июля 2017
На донской трассе МАЗ протаранил несколько автомобилей, один человек погиб
20 июля 2017
На Дону нашли 15 снарядов времен войны
19 июля 2017
В Новочеркасске при ландшафтном пожаре едва не сгорела иномарка

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.