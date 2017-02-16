На Дону адвокат ответит перед судом за уничтожение результатов алкотеста подзащитного
В Зимовниковском районе завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, которую подозревают в препятствии правосудию.
По данным пресс-службы донского управления Следственного комитета, подозреваемая, представляя интересы подзащитного, в отношении которого было возбуждено административное дело, собиралась уничтожить доказательства — алкотест с результатом освидетельствования. В настоящее время материалы, собранные следствием, направлены в суд для рассмотрения по существу.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.