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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону адвокат ответит перед судом за уничтожение результатов алкотеста подзащитного

15:29 Четверг, 16.02.2017

В Зимовниковском районе завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, которую подозревают в препятствии правосудию.

По данным пресс-службы донского управления Следственного комитета, подозреваемая, представляя интересы подзащитного, в отношении которого было возбуждено административное дело, собиралась уничтожить доказательства — алкотест с результатом освидетельствования. В настоящее время материалы, собранные следствием, направлены в суд для рассмотрения по существу.

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На Дону адвокат ответит перед судом за уничтожение результатов алкотеста подзащитного

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