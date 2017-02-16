На Дону адвокат ответит перед судом за уничтожение результатов алкотеста подзащитного

В Зимовниковском районе завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката, которую подозревают в препятствии правосудию.

По данным пресс-службы донского управления Следственного комитета, подозреваемая, представляя интересы подзащитного, в отношении которого было возбуждено административное дело, собиралась уничтожить доказательства — алкотест с результатом освидетельствования. В настоящее время материалы, собранные следствием, направлены в суд для рассмотрения по существу.