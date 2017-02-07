Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону бизнес-вумен обманула клиентку на 11 миллионов рублей

15:44 Вторник, 07.02.2017

В донской столице женщину-предпринимателя обвиняют в мошенничестве. По информации регионального управления МВД, подозреваемая заключила с потерпевшей договор купли-продажи ювелирных изделий. Их стоимость — свыше 11 миллионов рублей. Потерпевшая передала драгоценности предпринимательнице, но деньги так не получила. Бизнес-вумен грозит до шести лет лишения свободы.

Еще темы рубрики

07 февраля 2017
Ненастье на Дону: ожидают 30-градусный мороз и снежные заносы
07 февраля 2017
Рейс ‘Ростов-Москва’ задержали из-за пьяного пассажира
07 февраля 2017
47,5 литра нелегального алкоголя изъяли в одном из магазинов Ростова
07 февраля 2017
На Дону бизнес-вумен обманула клиентку на 11 миллионов рублей

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.