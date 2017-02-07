На Дону бизнес-вумен обманула клиентку на 11 миллионов рублей

В донской столице женщину-предпринимателя обвиняют в мошенничестве. По информации регионального управления МВД, подозреваемая заключила с потерпевшей договор купли-продажи ювелирных изделий. Их стоимость — свыше 11 миллионов рублей. Потерпевшая передала драгоценности предпринимательнице, но деньги так не получила. Бизнес-вумен грозит до шести лет лишения свободы.