На Дону бизнесмена подозревают в мошенничестве на 4 миллиона рублей
В Ростовской области суд рассмотрит дело о мошенничестве на сумму, которая составила более 4 миллионов рублей. По данным пресс-службы донской прокуратуры, директор стройфирмы заключил с МУЗ «ЦРБ» Сальского района контракт на ремонт больницы. При сдаче объекта в документах он указал, что все работы выполнены в полном объеме. Однако этого не соответствовало действительности. Своими действиями мужчина нанес ущерб областному бюджету.
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