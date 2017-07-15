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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону бизнесмена подозревают в мошенничестве на 4 миллиона рублей

12:07 Суббота, 15.07.2017

В Ростовской области суд рассмотрит дело о мошенничестве на сумму, которая составила более 4 миллионов рублей. По данным пресс-службы донской прокуратуры, директор стройфирмы заключил с МУЗ «ЦРБ» Сальского района контракт на ремонт больницы. При сдаче объекта в документах он указал, что все работы выполнены в полном объеме. Однако этого не соответствовало действительности. Своими действиями мужчина нанес ущерб областному бюджету.

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