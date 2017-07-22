На Дону человека едва не затянуло под баржу
На Дону человека едва не затянуло под баржу. Мужчина устроил заплыв в месте, где ходят большегрузные суда. Донские спасатели успели взять пловца на борт в момент, когда на него двигалось несколько кораблей, которые уже не могли остановиться. Спасатели доставили мужчину на берег и провели с ним разъяснительную беседу, сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море.
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