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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону человека едва не затянуло под баржу

16:12 Суббота, 22.07.2017

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На Дону человека едва не затянуло под баржу. Мужчина устроил заплыв в месте, где ходят большегрузные суда. Донские спасатели успели взять пловца на борт в момент, когда на него двигалось несколько кораблей, которые уже не могли остановиться. Спасатели доставили мужчину на берег и провели с ним разъяснительную беседу, сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы во внутренних водах и территориальном море.

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