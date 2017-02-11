На Дону директор фирмы похитил 3 милиона рублей, выделенных на капремонт
В Ростовской области полицейские раскрыли мошенничество в особо крупном размере. По данным регионального управления МВД, учредитель и финансовый директор организации не выполнил обязательств.
Он похитил около трех миллионов рублей, выделенных на выполнение капремонта кровли и помещений здания. Фактически был произведен только косметический ремонт, стоимость которого составляет около 300 тысяч рулей. Возбуждено уголовное дело. За нарушение закона мужчине грозит до 10-ти лет тюрьмы.
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