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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону директор фирмы похитил 3 милиона рублей, выделенных на капремонт

10:48 Суббота, 11.02.2017

В Ростовской области полицейские раскрыли мошенничество в особо крупном размере. По данным регионального управления МВД, учредитель и финансовый директор организации не выполнил обязательств.

Он похитил около трех миллионов рублей, выделенных на выполнение капремонта кровли и помещений здания. Фактически был произведен только косметический ремонт, стоимость которого составляет около 300 тысяч рулей. Возбуждено уголовное дело. За нарушение закона мужчине грозит до 10-ти лет тюрьмы.

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