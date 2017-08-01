На Дону директор фирмы скрыл от налоговой более 49 миллионов рублей
В Ростовской области за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере осужден директор фирмы. Мужчина получил 1 года 6 месяцев колонии общего режима, также его лишили права занимать аналогичные должности в течение двух лет. По данным областной прокуратуры, три года злоумышленник включал в декларации ложные сведения. Таким образом, он скрыл от налоговой более 49,6 миллиона рублей.
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