На Дону директор фирмы скрыл от налоговой более 49 миллионов рублей

В Ростовской области за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере осужден директор фирмы. Мужчина получил 1 года 6 месяцев колонии общего режима, также его лишили права занимать аналогичные должности в течение двух лет. По данным областной прокуратуры, три года злоумышленник включал в декларации ложные сведения. Таким образом, он скрыл от налоговой более 49,6 миллиона рублей.