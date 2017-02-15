На Дону двое бизнесменов присвоили пять миллионов рублей

Двоих руководителей ростовской коммерческой организации подозревают в мошенничестве. Бизнесмены получили субсидию в пять миллионов рублей на покупку типографского оборудования, чтобы создать рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Однако оборудование не было куплено. Подозреваемым грозит до 10-ти лет тюрьмы.