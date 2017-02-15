На Дону двое бизнесменов присвоили пять миллионов рублей
Двоих руководителей ростовской коммерческой организации подозревают в мошенничестве. Бизнесмены получили субсидию в пять миллионов рублей на покупку типографского оборудования, чтобы создать рабочие места для людей с ограниченными возможностями. Однако оборудование не было куплено. Подозреваемым грозит до 10-ти лет тюрьмы.
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