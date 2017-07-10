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ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону иномарка протаранила 4 автомобиля

17:15 Понедельник, 10.07.2017

Сегодня днем сразу 5 автомобилей столкнулись на трассе Самбек-Матвеев-Курган. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, водитель на «Опель Астра» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В результате иномарка протаранила четыре автомобиля. По предварительным данным, в ДТП пострадали трое человек, их доставили в больницу. Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.

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