На Дону иномарка протаранила 4 автомобиля
Сегодня днем сразу 5 автомобилей столкнулись на трассе Самбек-Матвеев-Курган. Как сообщили в пресс-службе областной ГИБДД, водитель на «Опель Астра» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. В результате иномарка протаранила четыре автомобиля. По предварительным данным, в ДТП пострадали трое человек, их доставили в больницу. Сейчас правоохранители уточняют все обстоятельства произошедшего, проводится проверка.
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