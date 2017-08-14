На Дону легковушка столкнулась с грузовиком, один человек погиб

Авария произошла на 1038 километре трассы «М-4 Дон». По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2101 допустил столкновение с грузовиком «Фредлайнер». В результате ДТП погиб водитель легковушки, а два его пассажира получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.