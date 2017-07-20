На Дону нашли 15 снарядов времен войны
Четыре 76-милиметровых снаряда обнаружили накануне утром в Грушевском сельском поселении Аксайского района при проведении земляных работ. Место оцепили. Чуть позже нашли еще 11 снарядов. Опасные находки вывезли саперы на полигон для уничтожения.
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