На Дону нашли 15 снарядов времен войны

Четыре 76-милиметровых снаряда обнаружили накануне утром в Грушевском сельском поселении Аксайского района при проведении земляных работ. Место оцепили. Чуть позже нашли еще 11 снарядов. Опасные находки вывезли саперы на полигон для уничтожения.