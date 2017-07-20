Лента новостей

ПРОИСШЕСТВИЯ

На Дону нашли 15 снарядов времен войны

9:01 Четверг, 20.07.2017

Четыре 76-милиметровых снаряда обнаружили накануне утром в Грушевском сельском поселении Аксайского района при проведении земляных работ. Место оцепили. Чуть позже нашли еще 11 снарядов. Опасные находки вывезли саперы на полигон для уничтожения.

Еще темы рубрики

щерб
20 июля 2017
Донские полицейские разыскивают пропавшую Анну Щербакову
20 июля 2017
На донской трассе МАЗ протаранил несколько автомобилей, один человек погиб
20 июля 2017
На Дону нашли 15 снарядов времен войны
19 июля 2017
В Новочеркасске при ландшафтном пожаре едва не сгорела иномарка

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.