На Дону по решению суда заблокируют 6 сайтов продажи краснокнижных животных

Природоохранная прокуратура через суд добилась блокировки шести сайтов с запрещенной информацией. Как сообщили в ведомстве, нарушители размещали на порталах информацию о продаже животных, занесенных в Красную книгу: филинов, беркутов, кречетов, уток-мандаринок. При этом данные, указывающие на законность торговли, отсутствовали.