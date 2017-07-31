На Дону по решению суда заблокируют 6 сайтов продажи краснокнижных животных
Природоохранная прокуратура через суд добилась блокировки шести сайтов с запрещенной информацией. Как сообщили в ведомстве, нарушители размещали на порталах информацию о продаже животных, занесенных в Красную книгу: филинов, беркутов, кречетов, уток-мандаринок. При этом данные, указывающие на законность торговли, отсутствовали.
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